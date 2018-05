Ema, lo schiaffo della Ue

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Romanò«Se Amsterdam non rispetta i tempi, Milano è pronta come riserva ad ospitare Ema. Qualsiasi ritardo entro novembre 2019 sulla relocation della sede dell'agenzia del farmaco produrrà gravi danni e rischi alla salute dei cittadini europei». Così il sindaco Giuseppe Sala, ieri a Bruxelles, nella sua audizione in commissione al Parlamento europeo, rilancia Milano alternativa ad Amsterdam per il trasloco di Ema da Londra dopo la Brexit. L'assegnazione è diventata un caso. Il sindaco ha denunciato «l'illegittimità della procedura seguita per la selezione dell'Olanda»: «Durante il sorteggio - ha spiegato - è stata spenta la cosiddetta sala d'ascolto evitando ogni trasparenza e verificabilità della procedura». Il primo cittadino però si è detto «deluso» della difesa da parte della commissione europea della procedura seguita. «Il dibattito di oggi ha evidenziato le incongruenze del processo, e anche un ruolo della commissione un po' strano, che tende a proteggere la scelta fatta». E spiega: «La commissione non ha svolto il suo ruolo, perché ci hanno fatto fare un dossier di grande dettaglio e poi tale dossier non è stato considerato, questo è quello che è emerso». In sostanza la commissione sostiene che sono solo i governi responsabili: «La mia città rispetta le regole e siamo profondamente europeisti ma sono deluso da ciò che ho sentito oggi». Sala ha ribadito che Milano ha tutte le carte in regola per ospitare Ema ed è pronta a farlo.E ha concluso con alcune richieste: «Accertare le spese della relocation in Olanda e attendere la decisione di merito sul ricorso, depositato dal Comune, ora all'attenzione della Corte Ue».riproduzione riservata ®