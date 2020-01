Elvis, il mito rivive con Jon Ontario

Ha interpretato il Re del Rock'n'Roll sullo stesso palco, una stagione fa, nello spettacolo Elvis The Musical: oggi l'italo-canadese Joe Ontario - tra i massimi interpreti del mitico cantante di Memphis - torna stasera al Teatro Nuovo con il live Joe Ontario Sings Elvis. Uno show diviso in due atti, con i due capitoli principali della carriera, quello del rock'n'roll e quello più pop, di the Pelvis (il bacino), come lo chiamavano le fan che perdevano il senno alle sue movenze.

«Sono un interprete, non un imitatore - spiega Joe Ontario, che nel paese dove vive, a Triggiano provincia di Bari, è riuscito a fare dedicare una via a Presley - Elvis ce l'ho sotto pelle sin da bambino: mio padre lo ascoltava in auto durante i viaggi». Cantare Elvis in Italia è un po' come vendicarlo, spiega Ontario: «Qui Presley è sempre stato un po' maltrattato, erano più celebri i suoi imitatori italiani - spiega lo showman - i suoi 45 giri uscivano con copertina anonima bianca e fino all'uscita del film Jailhouse Rock nessuno lo aveva visto da vivo, perdendosi la sua carica sensuale».

La fortuna di Ontario è di aver vissuto l'infanzia in Canada: «Là mi sono goduto Presley al 100%, e poi ho preso la corretta pronuncia inglese. Non puoi cantare Elvis scimmiottandone la pronuncia».(F.Gat.)

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA