Elliott Erwitt, le famiglie in 70 anni di scatti

Le famiglie raccontate attraverso gli occhi di uno dei più grandi fotografi della storia. Apre oggi al Mudec (organizza Comune con 24 Ore Cultura) la mostra di Elliott Erwitt Family. Sessanta scatti in bianco e nero in cui l'artista, 91 anni, nato a Parigi da genitori russi, mette in fila il suo concetto di famiglia in settant'anni di lavoro, 4 mogli, 6 figli e svariati nipoti. Uno sguardo romantico ma anche ironico che immortala i potenti della Terra (il funerale di JFK), le famiglie private (le foto della primogenita Ellen neonata) fino alla famiglia professionale dell'agenzia Magnum, di cui divenne membro nel 1958 invitato dal fondatore Robert Capa.

Elliott Erwitt, spiega la curatrice Biba Giacchetti, «conduce il suo racconto per immagini senza tesi, in totale sospensione di giudizio». E ancora: «ci racconta i grandi eventi, ci ricorda che possiamo essere la famiglia che scegliamo: quella americana, ingessata e rigida che posa sul sofà negli anni Sessanta, o quella che infrange la barriera della solitudine eleggendo a membro l'animale prediletto». Una curiosità: Elliott Erwitt ha vissuto i primi anni a Milano. Abitava in piazza Aspromonte. «Non ricordo nulla, nemmeno la lingua, solo che mangiavo coni gelato». (P.Pas.)

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

