Elisabetta Montanari

Stava rifacendo le strisce stradali in via Cesana e Villa a Biassono, quando un'auto l'ha travolto e ridotto in fin di vita. È successo all'una di notte tra mercoledì e giovedì, la vittima è un operaio albanese di 33 anni residente a Sesto San Giovanni che lavorava per l'azienda Aza Group, specializzata nel rifacimento e manutenzione delle strade. Alla guida dell'aut, invece, c'era un quarantenne di Lissone che è risultato positivo all'alcoltest ed è stato denunciato per lesioni e guida in stato di ebbrezza. Il suo tasso di alcol nel sangue era tre volte il limite consentito dalla legge.

L'operaio ha riportato molte lesioni nell'impatto ed è stato soccorso da un'ambulanza e un'automedica, quindi trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno condotto i primi rilievi e conducono le indagini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 05:01

