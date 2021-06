Elisabetta Montanari

Omicidio colposo e omissione di soccorso. È questa l'accusa contro i due turisti tedeschi cinquantenni che, a bordo di un potente motoscafo Riva Aquarama, hanno travolto e ucciso Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 25. I due giovani, dopo aver trascorso la serata con amici a Salò per veder passare le auto d'epoca che partecipavano alla Millemiglia, avevano ripreso il loro gozzo per portarlo al rimessaggio, dalla parte opposta del golfo, a San Felice del Benaco. Non ci sono mai arrivati perché sono stati uccisi dall'imbarcazione che procedeva a grande velocità.

Il pm di Brescia Maria Cristina Bonomo ha disposto che i due turisti vengano sottoposti all'alcoltest. Dopo essere stati rintracciati dai carabinieri, hanno affermato di non essersi accorti dell'accaduto: «Era buio, non abbiamo visto nulla» hanno raccontato. Una versione ritenuta non credibile, perché il loro motoscafo è risultato vistosamente danneggiato e uno dei due turisti ha dovuto farsi medicare per le ferite superficiali riportate nell'impatto. Al momento i due sono indagati a piede libero, hanno solo l'obbligo di mantenersi a disposizione dell'autorità giudiziaria e non possono quindi tornare in Germania. Non è scattato l'arresto, come sarebbe invece accaduto se si fosse trattato di un incidente d'auto, perché non è previsto dalla legge in caso di un investimento in acqua. Ma, se le analisi confermeranno che erano sotto l'influenza di alcol o di altre sostanze, la loro posizione diventerà ancora più grave. Secondo le testimonianze, i due turisti tedeschi sono degli habituè del Lago di Garda, dove tornano ogni anno.

Umberto Garzarella e Greta Nedrotti avevano una relazione: lui, originario di Salò, gestiva l'azienda di manutenzione caldaie di famiglia, mentre lei, che abitava a Toscolano Maderno e aveva studiato Economia all'Università di Brescia, stava seguendo le orme della madre che gestisce un negozio di profumeria, e faceva la parrucchiera. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo delle vittime. Umberto sarebbe morto sul colpo: il suo cadavere è stato trovato a bordo della barca, in posizione supina, come se stesse dormendo al momento dell'impatto, con il ventre squarciato. Il piccolo gozzo era stato notato alle 5 di domenica mattina arenato tra Salò e San Felice, con i segni di un forte impatto. Il corpo di Greta, invece, è stato trovato dopo una lunga ricerca che ha impiegato i volontari del Garda e gli uomini della capitaneria di Salò. Hanno dovuto impiegare un drone subacqueo per recuperare il cadavere che si trovava a 100 metri di profondità. La ragazza, stando ai primi esami, è morta annegata e aveva le gambe quasi staccate dal corpo per la violenza dell'impatto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 05:01

