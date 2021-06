Elisabetta Montanari

Nell'anno del disegno di legge Zan contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale e per l'identità di genere, lo slogan del Pride non poteva che essere Ripartiamo dai diritti. E riparte anche la settimana più colorata dell'anno che prende il via il 18 e termina il 29 giugno anche se, come nel 2020, la parata non si farà. Giornate importanti il 24, 25 e 26 giugno in cui saranno organizzate le Pride Squares, quattro piazze a tema: all'Arco della Pace si parla di diritti e politica, in piazza Santa Francesca Romana sono invece il teatro e la cultura al centro della scena mentre una zona dedicata ai più piccoli e alla famiglie sarà in piazzale Lavater. La salute è la protagonista in largo Bellintani dove si potranno fare test per l'Hiv e anche tamponi per il Covid gratis.

Chi ha ancora nostalgia del corteo del Pride potrà rifarsi con la Raimbow Ride, una passeggiata da fare in bicicletta, di corsa o sulla sedia a rotelle lungo l'itinerario di AbbracciaMI. Per donare i chilometri percorsi a favore del ddl Zan basta scaricare la app STRAVA e entrare nel club Raimbow Ride.

La giornata clou del Pride sarà sabato 26 giugno. Dalle 16 all'Arco della Pace la manifestazione.

Ieri bagarre in consiglio regionale che ha detto no alla mozione dell'opposizione di illuminare il Pirellone per il Pride. Con litigio e insulti tra un leghista e alcuni consiglieri dell'opposizione.

