Elisa Straini Starbucks si prepara ad atterrare a Malpensa: dopo il debutto in

Elisa StrainiStarbucks si prepara ad atterrare a Malpensa: dopo il debutto in grande stile con la Roastery nell'ex Palazzo delle Poste in piazza Cordusio, la catena americana è al lavoro per aprire al Terminal 1 dell'aeroporto varesino il suo secondo punto vendita italiano.Ancora segreta la data si parla di novembre ma intanto on line è partita la selezione del personale affidata al gruppo Percassi, partner italiano del colosso di Seattle. Dopo una prima raccolta delle candidature attraverso il web, l'appuntamento per il secondo step è fissato a Milano il 26 e il 27 settembre con il Recruiting day, due giornate dove gli aspiranti dipendenti potranno presentarsi all'azienda. Successivamente, recita l'annuncio, ad ottobre inizierà per i prescelti il training vero e proprio per diventare esperti nella «preparazione del famoso Frappuccino» e delle altre «iconiche bevande del brand».Quella di Malpensa sarà dunque una caffetteria Starbucks nella formula più tradizionale, con tutti i prodotti che hanno reso la catena americana famosa nel mondo. Per l'approdo in Italia, ad inizio settembre, il brand Usa aveva scelto invece la formula della Reserve Roastery con l'ex Palazzo delle Poste che, trasformato in una sorta di mondo fantastico dedicato al caffè è stato letteralmente preso d'assalto nelle prime settimane d'apertura. Un format lanciato prima di Milano soltanto a Seattle e Shangai. Ora con la caffetteria di Malpensa si torna dunque al più classico Starbucks con bicchieri take away e frappuccino. E così saranno anche gli altri tre punti vendita previsti per la fine dell'anno a Milano. Le nuove aperture erano state confermate proprio in occasione dell'inaugurazione della Roastery. Nessun dettaglio però su date e location. Tra le ipotesi circolate finora ci sono corso Garibaldi - angolo XXV Aprile dove oggi c'è un negozio della catena DMail, rilevata da Percassi e piazza San Fedele, in pieno centro.riproduzione riservata ®