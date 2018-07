Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Diciassette contagi e due decessi: aumentano i casi di legionella a Bresso. A perdere la vita due 94enni, un uomo e una donna, il primo morto domenica sera e la seconda nella notte tra lunedì e martedì. Entrambi erano stati ricoverati all'ospedale Bassini di Cinisello.Dopo le prime segnalazioni a metà mese, come ha ricordato già lunedì l'assessore al Welfare Giulio Gallera, la Regione ha avviato tramite il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'Ats gli approfondimenti sulle possibili fonti di contagio degli ambienti frequentati dai pazienti, nel periodo di incubazione della malattia, tra due e dieci giorni prima dei sintomi. Inoltre, d'intesa con il sindaco di Bresso Simone Cairo, è stata costituita una task force presso il municipio per coordinare gli interventi e fornire informazioni ai cittadini. Sono stati allertati anche i medici di medicina generale per la segnalazione immediata di ulteriori casi sospetti. Per il fine settimana sono attesi gli esiti degli esami di laboratorio sulle indagini finora condotte.La legionella è un batterio che vive nell'acqua e può proliferare negli impianti idrico-sanitari delle abitazioni in certe condizioni di temperatura e ambientali. Il contagio avviene tramite inalazione, ad esempio facendo la doccia o il bagno e non si trasmette da persona a persona, attraverso gli alimenti o bevendo l'acqua. Per questo viene raccomandata una manutenzione e pulizia costante degli impianti idrico-sanitari.