Elisa StrainiDa Palazzo Marino, la casa dei milanesi, al Cantiere del Teatro Lirico (in restauro), dalla Torre della Fondazione Prada al gioiellino di Palazzo Edison (foto) e allo Studio legale Negri Clementi con la sua collezione d'arte. E poi la casa atelier di Lucio Fontana a Comabbio, in provincia di Varese, il museo della barca lariana a Pianello del Lario, nel comasco. Oppure, all'interno del Parco di Monza, il centro Rai Gio Ponti, inaugurato nel 1954. Sono solo alcuni dei 94 luoghi solitamente chiusi al pubblico da poter vistare questo weekend grazie alle Giornate Fai d'Autunno, l'iniziativa del Fondo Ambiente Italiano che porta a scoprire il patrimonio nascosto del territorio.Dai palazzi alle chiese, dai castelli ai teatri, fino alle botteghe artigiane, alle architetture industriali e ad interi borghi le aperture straordinarie toccano tutta l' Italia e ciascuna regione contribuisce, svelando i propri tesori. In Lombardia si può decidere di seguire uno dei 19 itinerari tematici e tra le tante tappe ci ad esempio, Merone (Como) dove sarà aperta al pubblico la più antica diga d'Italia, Cavo Diotti, che regola dal 1812 la portata del fiume Lambro, ed esempio, oppure la maestosa basilica romanica di Santa Giulia a Bonate Sotto nel territorio bergamasco o i chiostri dell'ex Convento del Carmine a Brescia. In accordo con la campagna #salvalacqua lanciata dal Fai per sensibilizzare i cittadini contro gli sprechi, molti percorsi avranno come fil rouge l'acqua. Tra i siti visitabili ci sono dunque numerosi mulini, terme, dighe, cisterne, centrali dell'acqua, e depuratori come la Torre dell'Acquedotto, a Crema o il Fontanile Buongiovanni a Rho.Ad accompagnare i visitatori, come di consueto, i ragazzi delle delegazioni Fai, accompagnati da 5000 apprendisti ciceroni, studenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto con i loro docenti di partecipare a un progetto formativo di cittadinanza attiva. Sul portale giornatefai.it le informazioni e le eventuali iscrizioni.riproduzione riservata ®