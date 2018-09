Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiCorrere a colori o pedalare in giro per Milano. Sono tante le idee per un fine settimana all'aria aperta.La Color Run è la corsa millecolori presente in molti Paesi e che avrà domani a Milano la tappa conclusiva: sono 5 chilometri non competitivi per adulti e bambini dentro al Parco Expo. Lo svolgimento? A passo spedito o correndo, ma l'importante è indossare una maglia bianca. Infatti durante il percorso si viene innaffiati di polveri colorate (naturali al 100%) e ci si trasforma in arcobaleno. Non solo, poco prima del traguardo un cospicuo rifornimento di bolle di sapone. Inutile dire che è il paradiso dei bambini... forse un po' meno per gli adulti, ma la festa è di certo assicurata. Partenza alle ore 17, suddivisi a in scaglioni, per migliore svolgimento dell'evento. Lo start sarà posizionato vicino al Decumano da dove i runner si sposteranno all'interno di tutto il parco fino a sera. Intanto, a far da sfondo ci sarà l'accensione serale dell'Albero della Vita che offrirà uno spettacolo unico dedicato ai grandi e ai piccini.Il Color Village rappresenterà il centro nevralgico dell'evento, in piazza Italia, dove sul palco si susseguiranno ospiti e spettacoli. Si comincia dalle 13 con il mix di RDS, seguiti dal dj Ben Dj; presente anche l'Area kids.Niente colori ma tanti pedali al Milano Bike City. Organizzato dal Comune, l'evento si inserisce nell'ambito della Settimana europea della sostenibilità (15-30 settembre) e propone un menu ricco appuntamenti che si snodano lungo 15 giorni. Il primo è domenica, con la pedalata AbbracciaMi: in giro per Milano lungo una circle line di circa 70 chilometri quasi sempre tra ciclabili. Da segnalare la Milano Fancy Women Bike Ride (il 23 settembre), pedalata tutta al femminile da piazza Duomo (ore 16). A chiudere la Milano Ride, la gara ciclistica il 30 settembre firmata Radio Deejay.