Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiCene a lume di candela, bacio di mezzanotte al chiaro di luna e anche un dessert: il Pensiero d'amore, dedicato alla manifestazione dalla chef stellata Valeria Piccini.Sono solo alcuni degli ingredienti della Notte Romantica organizzata dall'associazione I borghi più belli d'Italia. L'appuntamento è domani, due giorni dopo il solstizio, per festeggiare l'inizio ufficiale dell'estate con eventi in tutta Italia. Tredici i luoghi da scoprire anche in Lombardia, dove pro loco e associazioni sono al lavoro per regalare ai visitatori spettacoli di danza, performance teatrali e degustazioni, in una serata dall'atmosfera indimenticabile. A Monte Isola, perla del Lago di Iseo, si inizia all'ora dell'aperitivo con degustazioni di vini in riva al lago e assaggi di salame, olio e sardine, considerate vere eccellenze isolane. Ma ci sono anche passeggiate sotto gli ulivi e concerti di chitarre. Su un altro lago, quello di Garda, l'appuntamento è invece a Tremosine, nella frazione di Pieve, con visite guidate al borgo e una milonga in rosso con scuole di tango argentino. Spostandosi nel Mantovano si può poi a esempio partecipare alle visite notturne al complesso monastico polironiano di San Benedetto Po e, anche in questo caso, non mancano degustazioni di vino e prodotti locali.Nella notte romantica di Gradella, nel comune cremonese di Pandino, invece ci sono spettacoli di giochi di fuoco e osservazione delle stelle e, sempre restando in zona, organizza la Notte Romantica anche Castelponzone.Una tappa c'è però anche per chi resta a Milano. Partecipa alla manifestazione infatti anche Morimondo (foto), con visite guidate all'Abbazia cistercense e, poi, musica e balli in piazza.riproduzione riservata ®