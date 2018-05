Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiBodycam sulle divise del personale di bordo per migliorare la sicurezza sui treni lregionali. La misura, ha confermato ieri il presidente della Regione Attilio Fontana, potrebbe essere presto adottata.Lunedì «avremo un incontro in Prefettura per capire quali possono essere le iniziative più opportune», ha ricordato Fontana, «quella delle bodycam indossate dai controllori è un'iniziativa che Trenord aveva già anticipato e che sta per assumere, quindi credo che si porterà avanti. Vedremo quali interventi potranno suggerirci e quali potremo mettere in campo noi». Di certo «la sicurezza è il miglior modo di far funzionare i treni». Quello dei convogli sicuri è stato il tema caldo ieri in Consiglio regionale dove, dopo le recenti aggressioni e dei disservizi, sono state presentate interrogazioni e mozioni. Dal quadro delineato dall'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato emerge che gli episodi di minacce verbali al personale nel corso del 2017 sono diminuiti, attestandosi tra i 7 e i 10 al giorno, mentre 6.600 viaggiatori al mese sono stati allontanati dai treni, soprattutto perché senza biglietto.Le guardie giurate sui convogli e nelle stazioni introdotte nella scorsa legislatura stanno avendo un ruolo fondamentale, ha sostenuto De Corato. E per questo è stata già avanzata richiesta per 20 uomini in più, da affiancare a quelli già in servizio. In campo, ancora, anche la richiesta di militari: «È stata già avanzata dalla precedente giunta ma dal ministero non sono arrivate risposte, vedremo il nuovo esecutivo come risponderà», ha detto l'assessore.Tra le mozioni discusse ieri anche quella per chiedere l'abolizione della prima classe sui treni dei pendolari presentata dal Gruppo Gori Presidente, ma bocciata dalla maggioranza di centrodestra. Sarebbe «un gesto simbolico ma anche sostanziale nei confronti delle migliaia di studenti e dei lavoratori che negli anni hanno visto ridurre lo spazio a loro disposizione», aveva spiegato il primo firmatario, Niccolò Carretta. Approvata all'unanimità la mozione di Noi con l'Italia, d'intesa con il Pd, per chiedere il difensore regionale per i pendolari della Novara-Treviglio che il 9 maggio sono scesi dal treno bloccato e che rischiano sanzioni da Trenord.riproduzione riservata ®