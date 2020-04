Elena Bart

Otto su 65. Troppo poche per la Città metropolitana di Milano. Sono le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) attive sul territorio. Un numero davvero troppo esiguo per poter arrginare l'ondata di malati negli ospedali e assisterli invece a casa loro. Da qui l'appello di cento sindaci della provincia di Milano, tra cui lo stesso Giuseppe Sala, al direttore generale di Ats Milano, Walter Bergamaschi, e all'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. I sindaci, di diversi schieramenti, all'unisono chiedono il potenziamento della rete di sorveglianza territoriale. L'Usca è stato istituite dal governo con il decreto del 9 marzo per fornire una gestione domiciliare dei pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere o mai ricoverati. La normativa nazionale prevede che le squadre, attive 7 giorni su 7, debbano operare in stretta sinergia con i medici di medicina generale, nella misura di una ogni 50mila abitanti. Con sole 8 Usca, per i sindaci ogni unità dovrebbe farsi carico di bacini di oltre 400mila persone. Una follia, che rende di fatto inattuabile la sorveglianza territoriale.

I sindaci chiedono quindi di «rafforzare con urgenza la rete Usca»; «garantire ai medici di medicina generale i dispositivi di protezione individuale necessari e di dotazioni strumentali, quali i saturimetri, quanto mai indicati per lo screening ed il monitoraggio dell'epidemia»; «chiarire in modo definitivo le modalità di accesso al tampone per i pazienti»; «effettuare i tamponi per il covid-19 a tutte le persone che hanno terminato la quarantena, comprendendo anche i sospetti positivi, in modo da verificarne l'effettiva guarigione e la possibilità di riammissione»; «procedere a un'ulteriore fornitura di mascherine a favore dei cittadini».

Mercoledì 15 Aprile 2020

