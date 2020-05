Elena Bart

L'arte vuole la sua parte e ce l'ha. Finalmente si riaprono le porte di musei civici, dal Mudec al Museo del 900, insieme con le biblioteche. Una riapertura molto cauta: visite a giorni alterni, numero chiuso, controlli stringenti, prenotazione on line dei biglietti.

NORME STRINGENTI L'apertura non riguarda per ora però il Castello Sforzesco perché al momento si stanno approfondendo le modalità di climatizzazione dell'aria. Gli ingressi si posso prenotare online sul sito vivaticket.it e, per i musei con ingresso a pagamento, si dovrà avere acquistato prima il biglietto online. Il Comune ha deciso un piano di riaperture a scacchiera (ovvero a giorni alterni) che sarà in vigore fino al 21 giugno, con giornate in cui saranno aperti alcuni istituti culturali. Palazzo Reale con le sue mostre riaprirà invece il 28 maggio, giovedì, dalle 11 alle 19.30. Anche per le mostre, ingressi contingentati in base alla capienza delle sale con prenotazione obbligatoria per fasce orarie e acquisto dei biglietti online. Il numero di ogni slot per ciascun museo è calcolato valutando la distanza fisica di sicurezza nella sala più piccola del percorso museale. Per i visitatori mascherine e seguiranno all'interno di ogni museo un percorso a senso unico. All'ingresso e vicino ai servizi saranno posizionati dispenser di disinfettanti per le mani. Il servizio di guardaroba non è attivo. Aprono oggi anche le biblioteche, la Sormani e 8 biblioteche civiche: Affori, Baggio (piazza Stovani), Chiesa Rossa, Gallaratese, Niguarda, Oglio, Tibaldi, Valvassori Peroni.

A SCACCHIERA Secondo il piano di riaperture a scacchiera deciso dal Comune il martedì e mercoledì saranno aperti la Galleria di arte moderna, il Museo di storia naturale, l'Acquario Civico, il Museo del Risorgimento; il giovedì via libera per Casa Museo Boschi Di Stefano, Studio Museo Francesco Messina; il venerdì ancora Casa Museo Boschi Di Stefano, Studio Museo Francesco Messina, la collezione permanente del Mudec; sabato e domenica infine semaforo verde per il Museo del Novecento, Palazzo Morando, Museo Archeologico e Mudec. Il Castello Sforzesco, come spiega una nota del Comune, al momento sta approfondendo le modalità di climatizzazione e il suo piano di apertura sarà comunicato prossimamente.

GLI ORARI L'orario di tutti i musei civici è uniforme, dalle 11 alle 18, con fasce orarie di mezz'ora ciascuna. Per ogni fascia oraria sono stati individuati un numero di visitatori commisurati al numero e all'ampiezza delle sale. Per ogni mezz'ora sono ammessi, sempre previa prenotazione, ad esempio 10 visitatori al Museo del Novecento, 5 visitatori alla Galleria di arte moderna, 3 alla Casa Museo Boschi -Di Stefano, 5 al Mudec, 15 all'Acquario Civico, 10 al Museo di Storia naturale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA