Elena Bart

I numeri del contagio scendono in Lombardia, ma il numero di persone per strada sale. E questo è molto pericoloso, perché solo ora vediamo una flessione dei malati conseguenza degli assembramenti di inizio marzo. Soprattutto in vista dell'imminenza della Pasqua.

Il dato della mobilità in Lombardia martedì è «al 40%, purtroppo è un dato molto alto» che «è più del 10% in più rispetto a martedì della settimana scorsa e anche rispetto a due settimane fa». Sono i numeri presentati dal vicepresidente di Regione Fabrizio Sala: «È un dato che ci allarma».

Per Milano il Comune, in accordo con la prefettura, metterà in campo più controlli per verificare il rispetto delle norme per contrastare il contagio. «Ne ho parlato con il prefetto, stiamo già rafforzando e rafforzeremo il controllo sulle strade tramite pattuglie e blocchi di vigili, poilizia e carabinieri», ha spiegato Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social. «Li vedrete in giro per le nostre strade in questi giorni e soprattutto nel weekend di Pasqua, nei giorni in cui può venire più la tentazione di andarsene in giro», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 05:01

