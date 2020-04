Elena Bart

Dieci libri per dieci scrittrici milanesi, di nascita o di adozione, da scaricare gratis e da leggere.

È tornata l'iniziativa di promozione alla lettura tenuta a battesimo cinque anni fa dal Sistema bibliotecario milanese che rende omaggio alle donne e ai loro talenti. Fino al 30 giugnosarà possibile scaricare liberamente dal sito del Comune(www.comune.milano.it/milanodaleggeredieci) le opere di scrittrici milanesi, per nascita o di elezione, i cui diritti sono stati concessi dalle autrici stesse e dai loro editori. L'iniziativa è nell'ambito del palinsesto I Talenti delle Donne e nelle edizioni precedenti ha riscorsso grande successo. «In tutto sono stati circa 300 mila i download delle 40 opere proposte - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Così abbiamo voluto rinnovare l'iniziativa, a maggior ragione nell'emergenza, proponendo una lettura di Milano attraverso lo sguardo femminile». Il primo libro messo in consivisione è il giallo di Rosa Teruzzi, La fioraia del Giambellino, che narra le avventure di un eccentrico trio di investigatrici milanesi. Tra gli altri, da domani, Desiderio di cose leggere della poetessa Antonia Pozzi, accompagnato da un video di presentazione dell'artista di Mario Novello, docente di Letteratura contemporanea alla Statale e da una video con una lettura di Anna Di Brina. E ancora, Assassinio al Garibaldi, di un'altra giallista, Maria Alberti Scuderi; Una donna e altri animali, di Brunella Gasperini, giornalista che teneva una rubrica di posta molto seguita su Annablla; anche in questo caso il libro sarà accompagnato dalla presentazione video di Lella Costa. E poi Carmen Covito con La bruttina stagionata, fino alla grande scrittrice, intellettuale e giornalista Camilla Cederna con l'autobiografia Il mondo di Camilla (1980).

