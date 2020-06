Elena Bart

Brera e Cenacolo, riapre l'arte quella con la a maiuscola. E se nella classifica della bellezza (che non esiste) un piccolo museo e una grande pinacoteca hanno lo stesso preciso valore, di certo la fama e la capacità di attrattiva di turisti del Cenacolo e di Brera irrompono oltre i confini italiani.

Domani, dopo la chiusura per l'emergenza Covid, domani riapriranno Il Cenacolo vinciano e Brera anche con una serie di restrizioni e qualche novità.

IL CENACOLO L'Ultima Cena, capolavoro assoluto di Leonardo, che per la sua fragilità già aveva accessi contingentati passerà da 35 visitatori ogni quarto d'ora a cinque, e comunque sarà aperto con orario ridotto. Solo il pomeriggio dalle 14 alle 18.45. Si tratta di una scelta prudenziale e poi «una volta valutato l'impatto e la funzionalità del percorso studiato - ha spiegato la direttrice del polo museale della Lombardia Emanuela Daffra - potranno essere proposti correttivi».

BRERA Anche Brera in questa prima fase di riapertura, l'orario sarà ridotto: martedì e mercoledì solo al mattino (dalle 9,30 alle 13,30 ma con ultimo ingresso alle 11,50); da giovedì a domenica solo pomeriggio dalle 14 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 17). E ridotto, o meglio contingentato, sarà anche il tempo a disposizione dei visitatori che avranno un'ora e mezza per visitare le sale aperte della Pinacoteca. Quelle più piccole resteranno infatti inaccessibili con la possibilità di ammirare i capolavori che ospitano da dietro le transenne. Le visite dovranno essere prenotate (massimo cento ingressi all'ora). Al momento della prenotazione dal sito brerabooking.org vengono fatte alcune domande e viene poi inviata la Brera box una serie di materiali per rendere la visita un'esperienza personale, fatta su misura.

PINACOTECA GRATIS Senza contare che la Pinacoteca sarà gratuita fino all'autunno. «La gratuità è un nostro modo per dire grazie alla città, di esserle riconoscenti - ha spiegato il direttore James Bradburne - Se Brera è nel cuore di Milano, i milanesi sono nel cuore di Brera». Sono confermate tutte le iniziative online ideate nei mesi di chiusura (come i concerti in streaming degli studenti della scuola civica Claudio Abbado) e anzi arricchite. Le celebrazioni per l'anno raffaellesco riprenderanno a settembre con un excursus sugli allestimenti dello Sposalizio della Vergine dal 1806 al 1977, trovando ulteriore sviluppo nella ricostruzione dell'installazione concepita nel 1976 da Bruno Munari. Un percorso che proseguirà idealmente con il Nono Dialogo Prospettive in prospettiva, mostra virtuale che affiancherà lo Sposalizio col rotolo cinese Viaggio sul fiume durante il Qingming, realizzato da Zhang Zeduan.

