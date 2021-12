«Eitan ora ha bisogno di serenità e tranquillità, insieme alla sua famiglia, per affrontare un percorso di recupero delicato. Per tale ragione desideriamo che possa cessare il clamore mediatico, e chiediamo di evitare ogni forma di intrusione nella vita del minore e della famiglia che lo accoglie». Lo ribadiscono i legali della famiglia paterna, gli avvocati Grazia Cesaro e Cristina Pagni, in vista del rientro oggi del piccolo in Italia con un volo da Tel Aviv. Eitan, 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, da mesi è conteso tra le famiglie di origine del padre e della madre, entrambi morti assieme al fratellino, ai bisnonni e ad altre 9 persone nell'incidente del scorso 23 maggio. Il bimbo era stato rapito l'11 dal nonno materno Shmuel Peleg. Rientra a vivere vicino a Pavia, assieme alla zia paterna Aya Biran, nominata fin da subito sua tutrice legale.



