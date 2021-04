Effetto AstraZeneca, flop vaccini over 75

Tocca alla fascia 70-74 anni. Hanno aperto ieri le prenotazioni, sul portale di Poste Italiane, del vaccino anti-Covid per altri 546mila lombardi: in anticipo di una settimana, sono aperte le iscrizioni per i 70-74enni. «Perché le adesioni dei 75-79enni è inferiore del previsto a causa dello scetticismo verso AstraZeneca», ha spiegato il direttore generale lombardo del Welfare, Giovanni Pavesi. Secondo il report del 7 aprile, sul sito di Poste sono 292.711 le iscrizioni dei 75-79enni, che in Lombardia sono 449.862. Il boom di 200mila hanno prenotato il primo giorno, il 2 aprile. Poi, sempre meno. Proprio in concomitanza del dibattito scientifico sull'uso di AstraZeneca. Oltre al portale, si può prenotarsi al numero verde 800 894 545, in uno dei Postamat o attraverso i postini. «Se un 80enne rifiuta AstraZeneca non sappiamo come comportarci, ora finisce in coda», ha aggiunto Pavesi. Intanto, ieri, altri 4.500 over 80 dimenticati, che non avevano ricevuto sms con l'appuntamento, si sono presentati spontaneamente negli ospedali per l'iniezione. Si sommano ai 5mila di mercoledì.

Venerdì 9 Aprile 2021

