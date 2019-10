Educatrice scolastica colpita da meningite

Nuovo caso di meningite da meningococco. Una educatrice scolastica di 28 anni è stata ricoverata all'ospedale di Rho e successivamente trasferita all'ospedale di Legnano.

«Sono state subito attivate le procedure per l'identificazione dei soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria - sottolinea l'Ats - ad oggi tutti i soggetti identificati sono stati contattati per l'avvio della profilassi antibiotica che ha interessato la cerchia familiare e delle amicizie, nonché la scuola primaria del Collegio San Carlo, dove la giovane ha svolto attività educativa nel doposcuola». «Sono stati sottoposti a profilassi antibiotica 30 alunni di due classi della scuola primaria, che la scorsa settimana avevano svolto attività di doposcuola».

Non è ancora disponibile l'informazione sul ceppo di meningococco che ha colpito la 28enne. L'Ats sottolinea «che la profilassi antibiotica è indicata esclusivamente per le persone che hanno avuto contatti ravvicinati con la persona malata per un periodo di tempo prolungato. L'attività didattica può continuare regolarmente e non sono necessari interventi di disinfezione ambientale in quanto il meningococco non sopravvive nell'ambiente».

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

