Educare, informare, fare ricerca e anche fare shopping. Tutto questo per sconfiggere l'Aids e aiutare l'associazione Anlaids. È lo scopo di Convivio, la mostra mercato che quest'anno si trasferisce al The Mall di piazza Bo Bardi (6-10 giugno, ingresso libero, ore 10-22).Giunta alla 14.esima edizione, Convivio mette in vendita, a prezzi scontatissimi, abiti, accessori, food, design e wellness di marchi top. Da Armani a Versace, Da Prada a Gucci passando per Ferragamo, Prada, Trussardi. «Oltre duecento marchi e stiamo ricevendo altre adesioni», spiega Emanuele Farneti direttore di Vogue che ha raccolto il testimone di Franca Sozzani, anima di Convivio, scomparsa due anni fa. L'iniziativa nacque nel 1992 da un'idea di Gianni Versace per tener viva l'allerta sulla diffusione di un virus che ancora troppe nuove infezioni soprattutto tra i giovani. Non a caso allo shopping si affianca un palinsesto di incontri sulla prevenzione e benessere con esperti della salute.Tra le novità, l'angolo dedicato ai trattamenti di bellezza express; gli oroscopi personalizzati; i quiz di cucina e il progetto di Assolombarda Un capo vale due volte.Lo slogan di quest'anno è Convivio è l'antivirus. Efficace per parlare ai giovani e una speranza per tutti. (P.Pas.)riproduzione riservata ®