Edison, futuro sostenibile

Fuorisalone nel segno della sostenibilità con Edison. Dopo la premiazione in Triennale con il conferimento delle Golden Maddonine per il Design Prize 2019 (dieci categorie, tra i premiati Philip Starck e Virgil Abloh) il gruppo energetico prosegue la sua presenza all'insegna del tema di un futuro sostenibile. Energia utile per rispettare il pianeta: è questo il progetto (non utopia) che la società insegue, e già sta attuando, producendo tecnologia e promuovendo dibattiti

. La presenza di Edison alla Design Week è all'Innovation Design District, quartiere simbolo di smart city tra Porta Volta e Porta Nuova, e il Brera Design District. Non solo: fino al 14 aprile, a Fondazione Riccardo Catella, nel Parco Biblioteca degli Alberi, Edison propone incontri sui temi legati a città globali, energy community, rigenerazione urbana. Allo spazio Coima ospita gli esperti della società pronti a fornire consulenze energetiche personalizzate su come rendere la propria abitazione eco-sostenibile. E nei punti nevralgici del Fuorisalone Edison fornisce panchine con wifi gratuito e punti di ricarica smartphone. (F.Cos.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA