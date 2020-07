Ed è ancora Juve-Lazio. Nei due precedenti stagionali Roma (biancoceleste) ha chiamato Torino 3-1 3-1. Ma per i bianconeri reduci da due punti nelle ultime tre uscite perseverare sarebbe diabolico. «Contro la Lazio abbiamo sempre fatto fatica. Dobbiamo essere solidi e ritrovare continuità», avverte Sarri. Che dribbla le domande sul suo futuro (incerto) in bianconero: «Sono i rischi del mio mestiere. Vivo il presente senza paura. Ho un contratto che voglio onorare a tutti i costi. Ma il mio futuro è Juve-Lazio». Poi, parlando dei 91 punti fatti con il Napoli: «Quel risultato arrivò al terzo anno. Bisogna vedere se riuscirò a lavorare qui per tre anni». Sulla panchina bianconera si allunga l'ombra di Zidane.

Scontro diretto per Ronaldo, che ha un gol in meno del capocannoniere Immobile (28 contro 29). Dybala cerca il suo 12° centro alla Lazio, mentre Higuain vuole fare 13. Al posto dello squalificato Bernardeschi più Cuadrado di Douglas Costa. Non sono al meglio De Ligt, Bonucci e Bentancur, ma dovrebbero stringere i denti.(T.Orm.)

