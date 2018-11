Ecco le scuole dove si studia per un futuro di successo

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniSi aspetta «una condanna giusta» per l'assassino della figlia Jessica. Non si da pace Stefano Faoro, il padre della 19enne massacrata con 85 coltellate il 7 febbraio scorso da Alessandro Garlaschi, il tranviere 39enne che la ospitava nell'appartamento di via Brioschi dove abitava con la moglie. «Non conoscevo mia figlia, non sto qui a spiegare il perché dice - ma i morti sono più presenti dei vivi, per capire una cosa del genere ti deve capitare». Lui e la mamma di Jessica, separati da anni, si erano visti togliere dai servizi sociali la figlia, che ha poi vissuto dentro e fuori varie comunità e, ancora adolescente, ha dato alla luce una bimba che è stata anche lei affidata a un'altra famiglia.Adesso i genitori e il fratello della 19enne si sono costituiti parte civile contro Gralaschi, accusato di averla uccisa e poi di aver tentato di dare fuoco al corpo che voleva smembrare e nascondere in due borsoni. Oltre ai parenti della ragazza, anche il Comune di Milano ha chiesto di costituirsi parte civile, ma l'istanza non è stata al momento accolta dal gup Alessandra Cecchelli che si è riservata di decidere nel corso della prossima udienza, fissata per il 28 di novembre.Garlaschi oggi non era presente in aula. Il suo difensore, l'avvocato Francesca Santini, ha depositato una consulenza da cui emerge che il tranviere sarebbe stato affetto da «un'alterazione della strutturazione della personalità qualificabile come disturbo passivo-aggressivo». Una patologia che al momento del delitto lo avrebbe proiettato «in una condizione di scompenso psichico tale da escludere la sua responsabilità soggettiva» nell'omicidio. Proprio per questo il legale ha chiesto al giudice che il tranviere venga giudicato con il rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) condizionato alla possibilità di far testimoniare lo psichiatra che lo ha esaminato. Il legale ha anche chiesto che venga ascoltato in aula anche l'autore degli accertamenti tecnici sui due coltelli da cucina usati per uccidere Jessica, su cui sarebbero state trovate tracce di Dna del tranviere e di un'altra persona. Anche su questi punti il giudice scioglierà la riserva nella prossima udienza.riproduzione riservata ®