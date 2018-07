Ecco la Roma del DiFra-bis E dal Brasile arriva Fuzato

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - Parte oggi la stagione della Roma 2.0 di Di Francesco. Quella della rivoluzione di Monchi, senza Nainggolan ma con dieci acquisti in più. L'ultimo, il 3° portiere Fuzato, è sbarcato ieri. Il tecnico romanista quindi potrà contare su gran parte della rosa (32 i convocati per il ritiro che si svolgerà a Trigoria fino al 20 luglio) e attende solo il ritorno dalle vacanze post mondiali di Fazio, Kolarov e Alisson. Anche se il portiere potrebbe non raggiungere i compagni nella tournée americana, tutto dipende dall'offerta che farà il Chelsea. Ci sono tutti gli altri: da Dzeko a De Rossi passando per Manolas e Strootman. C'è pure Florenzi che però potrebbe presto abbandonare il ritiro per raggiungere Nainggolan a Milano. La questione rinnovo, infatti, è ancora in alto mare e i tifosi giallorossi invitano Florenzi ad accettare l'offerta di Monchi (2,7 milioni più bonus) o a farsi da parte prima della scadenza del contratto.riproduzione riservata ®