Ecco l'anagrafe delle telecamere

Una mappa delle telecamere. Parte il progetto, voluto da Comune, Prefettura e Procura, per istituire un'anagrafe delle telecamere pubbliche e private a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura, per le attività d'indagine. Si tratta di una database dove tutti, anche negozi e condomini, possono registrare al link www.comune.milano.it/anagrafetelecamere (attivo dai prossimi giorni), su base volontaria, il proprio sistema di videosorveglianza. Nessuno potrà carpire le immagini filmate nel rispetto della privacy, ma gli investigatori potranno sapere immediatamente quali telecamere possono avere ripreso un eventuale crimine e risalire ai dati utili per acquisire le immagini utili, come il gestore dell'impianto. L'appello delle istituzioni, rivolto ai privati, è di aderire mettendo il proprio investimento di sicurezza privata a beneficio di tutti, senza costi aggiuntivi. Arcidiocesi, Comune, Regione, farmacie e ufficio postali si sono già detti disponibili. «L'anagrafe è un arma in più per individuare i colpevoli di reati odiosi», ha dichiarato il prefetto Renato Saccone.

