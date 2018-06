Ecco il volto dei canali: parola alla città

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòLa parola ai milanesi sul sito progettonavigli.comune.milano.it. È partita ieri la consultazione pubblica sulla riapertura dei primi due chilometri di Navigli - suddivisi in cinque tratti - dei sette chilometri complessivi.Sono cinque gli incontri pubblici in programma nelle zone coinvolte, a partire da martedì prossimo nella parrocchia di via Melchiorre Gioia. Ma già sul web si può dire la propria sul progetto: milanesi, associazioni, esperti potranno leggere il piano d'azione per poi inviare richieste di chiarimento o pubblicare proposte e suggerimenti nell'apposita sezione Partecipa al dibattito. Il percorso di coinvolgimento della cittadinanza termina a settembre con la presentazione della relazione conclusiva che raccoglierà gli esiti della consultazione. Tutti possono dire la loro. Molto più che un referendum cittadino. L'amministrazione ascolterà tutti i pareri. «È un dibattito vero», ha precisato ieri il sindaco Giuseppe Sala per poi ribadire il suo sogno di rivedere l'acqua scorrere in cinque tratti, da Melchiorre Gioia a Conca dell'Incoronata-piazza San Marco, da Sforza-Policlinico a piazza Vetra e, infine, la conca di Viarenna. «Non è un'operazione nostalgia - ha aggiunto - So di essere di parte perché è progetto a cui tengo molto. I Navigli sono la mia passione. È chiaro che lavori in città creano disagio come sempre. È un'operazione che ha il suo costo ed è legittimo chiedersi se si penalizzeranno altri progetti. Noi stiamo trovando formule e pensiamo che si possa fare senza penalizzare le periferie».riproduzione riservata ®