Ecco il taser, debutto in Stazione Centrale

Salvatore GarzilloAvrà 9 anni, ha i capelli lunghi e una maglietta che gli arriva sotto le ginocchia. Fissa un carabiniere all'ingresso di Centrale, rapito dalla pistola gialla che spunta sul lato sinistro del cinturone. Quando il militare se ne accorge, il bambino fa una smorfia e allunga la mano con la speranza di poter toccare l'arma.Non è il solo a essere colpito da quella macchia di colore sulla divisa a toni scuri del carabiniere, molti viaggiatori si chiedono cosa sia, gli unici che sembra sappiano perfettamente di cosa si tratta sono i pusher che vivono attorno alla stazione. Quella specie di giocattolo di plastica è il taser, la pistola elettrica che da qualche giorno è in dotazione a carabinieri, polizia e guardia di finanza in 12 città italiane. L'esperimento durerà tre msi. «Un'arma deterrente», a partire dal colore scelto proprio per evitare che possa essere confusa con una pistola.Al nucleo Radiomobile il taser è affidato ai capi pattuglia di due equipaggi, gli unici a poterlo utilizzare nei casi previsti dagli scenari studiati durante le esercitazioni. Per chi vive ogni giorno la strada, come i carabinieri del Radiomobile, il taser è una risorsa che potrebbe davvero cambiare le condizioni di lavoro. La pistola spara un dardo con due punte che rilasciano una scarica elettrica di cinque secondi che paralizza la persona colpita, consentendo di neutralizzarlo senza il rischio di essere aggrediti. Non molto tempo fa un carabiniere è stato accoltellato alla mano da un esagitato che brandiva due coltelli. La lama gli ha trapassato la mano provocando danni quasi irreparabili alla funzionalità. «Con il taser non sarebbe mai accaduto», commentano i colleghi mentre perlustrano la galleria della stazione per il primo servizio di pattuglia con la nuova dotazione.Proprio lì, al mezzanino distante solo una rampa di scale, il 18 maggio 2017 due militari e un agente della Polfer sono stati feriti a coltellate da Ismail Tommaso Hosni, il ragazzo italo-tunisino che reagì a un normale controllo dei documenti. Tra gli addetti ai lavori, compresi quelli della stampa, è già iniziato il tototaser, la scommessa su quale sarà la prima città in cui verrà usato. Milano è al primo posto, l'area attorno alla Centrale è la più quotata.riproduzione riservata ®