Ecco il bosco da 1530 piante con lo sponsor

Un bosco di 1530 piante al confine tra Caponago e Pessano con Bornago, per riqualificare un'area stretta tra industrie e superstrade e trasformarla in un polmone verde a disposizione della comunità, che potrà seguirne la crescita negli anni. È il progetto portato avanti da Fedrigoni, tra i principali gruppi al mondo nella produzione di carte speciali per packaging, grafica, editoria, che ieri ha preso vita con la piantumazione dei primi alberelli.

Un ettaro e mezzo, 15.000 metri quadri tra le aree da recuperare, vicino allo stabilimento di Ritrama (materiali adesivi per l'etichettatura), acquisito a gennaio da Fedrigoni. Entro fine anno i terreni verranno puliti e popolati con oltre 1500 alberi tipici della pianura padana: querce, frassini, aceri campestri, lecci, tassi, olmi, insieme ad arbusti come il corniolo per la necessaria biodiversità.



