È uno dei padri del teatro di narrazione, maestro di un'arte della parola che è insieme gesto politico e poetico. A Marco Baliani il teatro Menotti dedica una bella personale di sette spettacoli che ben ne riassumono il percorso di ricerca tra sperimentazione, engagement e passione per le storie.

Si comincia domani con Corpo di stato, ricognizione nella memoria politica della sua generazione a partire dal delitto Moro e si prosegue con Tracce, viaggio intorno ai temi dell'incantamento e dello stupore secondo Ernst Bloch (29 gennaio). Seguono Del coraggio silenzioso, rivisitazione del mito di Antigone (30), Kohlhaas, ispirato all'omonimo racconto di Heinrich von Kleist (31), Frollo fiaba con protagonista un coraggioso bambino di panpepato in lotta con un principe ingordo (2 febbraio), Trincea, ovvero l'orrore della prima guerra mondiale attraverso la quotidianità dei soldati al fronte (4).

In chiusura, Una notte sbagliata, l'ultimo lavoro di Baliani che si addentra nel buio di una periferia alla ricerca della banalità del male (6 e 7). (O.Bat.)

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA