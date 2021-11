È una storia che potrebbe essere comica, non fosse che ci poteva scappare un ferito o anche più. Protagonista un giovane di 29 anni, tunisino, che sabato a Busto Arsizio prima ha tentato di dirottare il bus su cui viaggiava con un taglierino, poi arrestato e uscito, ci ha riprovato con una rapina in un negozio il giorno dopo. Quindi doppie manette nel giro di poche ore.

L'uomo alle 1430 di sabato 31 ottobre è salito, ubriaco, su un bus del trasporto pubblico di Busto Arsizio, ubriaco, alla fermata di via Favana. Scoperto che il mezzo non andava in stazione ha estratto un taglierino minacciando il controllore che lo aveva invitato a scendere. Ne è seguito un litigio e, intanto, l'autista ha chiamato rinforzi e la polizia lo ha arrestato. L'arresto è stato convalidato lunedì e il giudice del tribunale di Busto Arsizio ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora rimettendolo in libertà. Ma dopo poche ore sono ricominciati i guai, complice sempre l'alcol. Àlle 18 è entrato ubriaco in un minimarket di via Miani, ha rubato una bottiglia di birra minacciando il negoziante con un grosso coltello poi subito lanciato in una siepe, e ritrovato dai poliziotti.

Secondo arresto e nel commissariato il tunisino ha cercato di ferirsi buttandosi contro il telaio di una finestra. Risultato: è accusato di interruzione di pubblico servizio, violenza privata e rapina. Uscire dalla cella forse sarà più complicato.



