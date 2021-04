«È un piccolo Diavolo Gigio se ne vada pure»

Per uno che in 10 anni alla corte del Diavolo (1960-70) ha vinto tutto, diventa difficile capire l'incredibile involuzione del Milan negli ultimi tre mesi. Da campione d'inverno al quinto posto dopo il tremendo ko all'Olimpico con la Lazio. Giovanni Lodetti, 78 anni e non sentirli affatto, è uno che la maglia rossonera c'è l'ha incollata sulla pelle. E soffre.

Lodetti, più deluso o arrabbiato?

«Mah, sono quasi senza parole».

In che senso?

«Beh, mi pare che la corsa Champions per il Milan si sia fatta tremendamente in salita».

Una sconfitta brutta, che arriva dopo il ko a San Siro con il Sassuolo. E ora come la mettiamo?

«Bisogna navigare a vista e sperare di agganciare un posticino in Champions, anche se la vedo davvero dura. Lo scivolone con la Lazio è stato davvero pesante».

Morale sotto i tacchi, dunque?

«La squadra è quella che è. Inutile girarci tanto attorno. Con giovani interessanti, questo è indubbio, ma ci sono stati troppi alti e bassi. Il Milan è incredibilmente fermo nel momento decisivo della stagione, mentre altri corrono alla grande».

La possibile cura?

«Cambiare immediatamente atteggiamento. Forse la qualificazione all'Europa che conta si può ancora strappare».

Senza la Champions, tra l'altro, molti big se ne andranno...

«Boh, per me Donnarumma se ne deve andare a prescindere. Basta, non se ne può più con questo tira e molla. E non solo lui...».

Ovvero?

«In difesa quasi via tutti. Si salvano Kjaer e Calabria. Il ragazzo a fine partita con la Lazio piangeva. Altri, invece, ridevano. Incredibile».

Il paron Rocco come avrebbe reagito con la squadra dopo una sconfitta simile?

«Non sarebbe accaduta una cosa del genere...».

Fortuna che sabato contro il Benevento di Pippo Inzaghi torna Ibrahhimovic...

«Ibra? No comment».

Perché?

«Lasciamo perdere, per cortesia. Ha giocato metà partite, anche se ha realizzato 15 reti».

E Pioli sulla panchina del Milan?

«Devo dire la verità?»

Assolutamente sì...

«Brava persona. Anche troppo. Ma non è un allenatore da grande squadra. Questa è la realtà».

E se dovesse centrare la qualificazione in Champions?

«Intanto vediamo se riuscirà in questa impresa. Sì, perché dopo un importante girone di andata la squadra ha avuto un calo verticale impressionante. E non sempre è dovuto agli infortuni».

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 05:01

