È un incontro tra comici a tutto tondo quello che vede protagonisti Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni, insieme sul palcoscenico, e Gioele Dix, in regia, per lo spettacolo A testa in giù, commedia nata dalla sofisticata penna di Florian Zeller.Già bagnato da svariati premi Molière a dispetto dei soli quarant'anni, Zeller è da tempo, in Francia, sinonimo di qualità, di quella preziosa capacità di abbinare comicità e intelligenza, scatenando risate ma al contempo tenendosi alla larga dalla grana grossa. La storia è quella di una coppia giunta a un maturo e solido equilibrio (Solfrizzi e Minaccioni), messa in crisi da una semplice cena. Alla quale partecipa l'amico di famiglia Patrick (Bruno Armando) con la nuova compagna Emma (Viviana Altieri), troppo bella e giovane. «La capacità di Zeller spiega Gioele Dix è quella di saper usare personaggi stereotipati e situazioni semplici, portando la storia in luoghi inaspettati. La caratteristica centrale della pièce sta nella tecnica di narrazione: a tratti l'azione si congela per dare spazio ai pensieri dei protagonisti, uditi solo dal pubblico. Solo con un cast abilissimo ciò poteva essere fatto». (F.Gat.)riproduzione riservata ®