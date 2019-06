È un giallo quello che ruota attorno a una turista inglese di 44 anni, che ieri mattina ha denunciato ai carabinieri di essere stata rapinata da un gruppo di cinque nordafricani e in seguito violentata da uno di loro. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La donna ha contattato i militari alle 6 raccontando di essere stata accerchiata dagli sconosciuti circa tre ore prima. La straniera è arrivata a Milano in questi giorni per trascorrere una breve vacanza da sola, e risulta alloggi in un ostello in zona piazzale Loreto, ma i carabinieri l'hanno trovata in via Conca del Naviglio. Lei era in stato confusionale e alterata, forse per sostanze alcoliche, ha spiegato di essere stata vittima prima di una rapina del portafogli, ma di non ricordarsi dove. Poi al Policlicino ha detto di essere stata anche stuprata ed è stata portata alla Mangiagalli per le visite di routine; e ha deciso di sporgere una nuova denuncia anche per stupro. Oggi saranno consegnati i risultati agli investigatori del nucleo investigativo della compagnia Duomo. Intanto, la 44enne ha annunciato che in giornata tornerà in Inghilterra. (S.Gar.)

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

