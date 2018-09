Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È un concerto elettrico. D'altra parte arrivano Ministri a chiudere il Carroponte. Domani il trio milanese guidato da Federico Dragogna, rockettaro e melodico ma con guizzi anche di vero pop rock chiude la stagione dei live del palco di Sesto San Giovanni. E con loro ci sono i Bud Spencer Blues Explosion, anche più ruvidi, grezzi. Insomma, un appuntamento per tutti gli appassionati dell'indie italiano delle nuove generazioni, perché è da quel bacino da cui arrivano entrambi. La Blues Spencer Explosion, anche lei in versione trio, porta Vivi muori blues ripeti. Una bella selezionw di canzoni in chiave blues, punk, grunge, rock alternativo. I Ministri, invece, presentano Fidatevi: che hanno già portato dal vivo all'Alcatraz lo scorso aprile. Canzoni già rodatissime anche dal vivo e un'occasione per loro di presentarsi nuovamente davanti al pubblico di casa. È anche l'ultima serata del festival del Carroponte. Che un po' sta a simboleggiare la chiusura della stagione estiva di musica dal vivo di Milano.L'8 settembre. Via Granelli 1, ore 21 ingresso 15 euro. (M.Lev.)riproduzione riservata ®