È un'Atalanta da Champions Gasp: «Adesso ci crediamo»

MILANO - Chapeau: Atalanta da Champions. Sbanva l'Olimpico, ribaltando (1-3) la Lazio. Al vantaggio in avvio di Parolo, i bergamaschi rispondono con le rei di Zapata nel primo tempo, Castagne eWallace nella ripresa. Simone Inzaghi fuori dalla lotta Champions, Gasperini quarto, a un punto dal terzo posto occupato dall'Inter di Saplletti. E Gasp, a fine contesa, è raggiante: «Eravamo partiti per qualificarci in Europa League, ma dopo la vittoria a Napoli iniziato a credere davvero alla Champions. Cosa scelgo tra quarto posto e Coppa Italia? Ho sempre detto Champions, ma qualcuno mi fa notare che alzare un trofeo non è cosa da tutti i giorni...».

La Roma a Marassi con il Genoa fa 1-1. Avanti con El Shaarawy all'82', si fa raggiungere da Romero al 91'. E Mirante al 96' para pure un rigore al rossoblù Sanabria.

Un punto in quattro partite. Questo il magrissimo bottino di Montella da quando è tornato al timone della Fiorentina. L'Aeroplanino non vuole proprio decollare. Anzi, deve mendicare un punto per raggiungere la salvezza matematica. Un mezzogiorno amarissimo per la Viola, che nel derby di Empoli finisce ko, sconfitta per qual gol di crapa realizzato da Farias al 55'. Frosinone, fine della seconda avventura in serie A. I ciociari si buttano via a Reggio Emilia con il Sassuolo. Avanti 2-0 nel primo tempo con Sammarco e Paganini, vengono ripresi da Ferrari e Boga che rimandano nei cadetti la squadra di Baroni. Pirotecnico 3-3 al Tardini tra Parma e Sampdoria. Padroni di casa avanti in avvio con Gazzoli, poi il Doria con la doppietta di Quagliarella (uno su rigore, sale a quota 25 nella classifica dei bomber) e Defral fa 1-3. Ma i gialloblù rimediano con il rigore di Kucka e Bastoni: pari e patta.

