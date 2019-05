È un anno magico. A Gardaland il divertimento è Year of Magic: il tema del celebre parco in riva al lago di Garda, che resta sempre aperto fino al 3 novembre, è legato alle meraviglie della magia.

I divertimenti sono ispirati al mondo dei maghi e dell'illusionismo. Ci sono Foresta Incantata, Sequoia Magic Loop e lo show Magic Elements, oltre al meet&greet con due nuovi personaggi nell'area Peppa Pig Land.

Grandi e piccini si divertono in un percorso interattivo che permette di vivere un'esperienza in un mondo magico tra grandi funghi, piante e fiori giganti e creature fantastiche; a fare gli onori di casa il Grande Mago. E il 31 maggio ci sarà l'inaugurazione di Gardaland Magic Hotel, nuovo albergo a uattro stelle interamente dedicato, ovvio, alla magia. (P.Pas.)

