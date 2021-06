E Totti lancia gli azzurri: «Questo è l'anno buono»

Francesco Balzani

Wembley teatro di sogni e paure. Tra la voglia di arrivare subito ai quarti e incontrare la prima vera big e le polemiche relative all'aumento dei contagi a Londra e dintorni. L'Italia di Mancini si prepara alla sfida di domani agli ottavi contro l'Austria di Sabtizer e Alaba (ore 21) che si giocherà nello stadio più famoso d'Europa. Così prezioso che ieri è stato vietato dall'Uefa l'allenamento sul prato del mitico impianto per «non sovraccaricare il terreno». Il programma azzurro, quindi ha subito variazioni: allenamento a Coverciano stamattina e partenza in aereo da Firenze posticipata di qualche ora. Scartata l'ipotesi di un allenamento a Londra in un altro impianto. Alle 20,25 parleranno Bonucci e Roberto Mancini.

Ieri ha parlato una leggenda italiana come Francesco Totti nominato Ambassador delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina insieme a Bebe Vio: «È tanto tempo che manca un Europeo all'Italia, penso che questo possa essere l'anno giusto. La Nazionale sta unendo il Paese, gioca bene e diverte. Tutti hanno la passione e la voglia di vincere. Dagli ottavi può succedere di tutto». Una investitura importante ma ora, come ha detto Totti, si fa sul serio.

Contro l'Austria mancheranno ancora Chiellini e Florenzi alle prese con problemi muscolari. Il ct Mancini ha un unico, grande dubbio. Quello che riguarda la terza maglia di centrocampo contesa da Locatelli e Verratti. Il regista del Psg è in vantaggio così come lo è Acerbi su Bastoni per sostuire Chiellini. «Sono grato a Mancini per avermi aspettato dopo l'infortunio. Sono felice, siamo una squadra unita. Jorginho? È intoccabile, fa sembrare tutto semplice». Per il resto, la formazione azzurra sembra fatta, con Donnarumma in porta; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Spinazzola in difesa; Barella, Jorginho e uno fra Locatelli e Verratti in mediana; Berardi, Immobile e Insigne in avanti.

SVOLTA UEFA - Decisione storica dell'Uefa. Il comitato esecutivo ha ratificato l'abolizione della regola del gol che vale doppio in trasferta (a parità di punteggio) per le coppe europee, a partire dalla stagione 2021-22. Da luglio, quindi, andrà in pensione la norma che resisteva dal lontano 1965 e che molti addetti ai lavori ritenevano ormai obsoleta, tanto che per la sua abolizione si era già pronunciato il comitato competizioni per club dell'Uefa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

