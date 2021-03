È terminata l'attesa del vaccino anti-Covid per il personale scolastico lombardo. «Da lunedì 8 marzo inizia la campagna vaccinale riservata al mondo della scuola, utilizzando AstraZeneca», ha annunciato ieri il neodirettore generale al Welfare in Regione Giovanni Pavesi. Si tratta di una platea di oltre 200.000 persone - fra insegnanti e personale addetto ai servizi - che lavorano elle scuole primarie e secondarie, evidenziate dagli elenchi forniti dal ministero dell'Istruzione. Saranno immunizzate nell'arco di 5 settimane. «Va poi aggiunto il personale dei nidi», aggiunge la Regione, mentre sono in fase di integrazione le scuole paritarie.

Le adesioni passeranno dal portale già usato per raccogliere l'ok all'iniezione degli over 80: l'iscrizione sarà possibile da oggi alle 13. In seguito, tramite sms, gli interessati riceveranno la comunicazione con data, ora e luogo della somministrazione, così come già avviene per gli anziani. La priorità alla scuola è stato dato dopo l'aumento dei contagi tra gli studenti, evidenziato già nella settimana dal 15 al 21 febbraio (con più 33% in sette giorni). «Le scuole hanno sempre un po' anticipato l'epidemia all'interno della popolazione generale», ha detto il direttore generale dell'Ats Milano Walter Begamaschi. Il che significa che la crescita degli alunni positivi è vista come un campanello d'allarme, esaminata anche nel tavolo della prefettura che ha deciso all'unanimità di mantenere la didattica in presenza alle superiori ferma al 50%, senza ampliarla al 75. C'è un'altra mappa dell'Ats che spiega la preoccupazione, in linea con quanto detto dall'Istituto superiore della sanità: aumenta la quota di under 18 infettati, mentre si stabilizza quelli degli over 65 positivi. (S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA