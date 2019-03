È stato uno dei chitarrista più famosi degli anni '90, quando con i Guns N' Roses scriveva alcuni dei classici dell'epoca. Poi, dopo la fine della band, altri progetti, tutti all'insegna del rock più trascinante. Infine, la carriera solista. Con questa veste Slash, nome d'arte di Saul Hudson, questa sera sale sul palco del Fabrique, già tutto esaurito per l'occasione.

Il suo ritorno ai concerti arriva dopo la pubblicazione dell'album Living the dream, quarto cd da solista, inciso con l'aiuto di Myles Kennedy and The Conspirators. Canzoni che ricordano i miti del rock, dai Led Zeppelin agli Aerosmith, a cui Slash ha sempre in qualche modo reso omaggio. Un appuntamento per tutti gli appassionati, in attesa della (presunta reunion) dei Guns N' Roses. (M.Lev.)

