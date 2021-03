È stato travolto da un camion che faceva retromarcia. Ha perso la vita così, ieri mattina mentre andava al lavoro, un 49enne di Rho, Paolo Gianello. L'impiegato stava raggiungendo a piedi l'azienda dove lavora, in via De Gasperi. In via Fratelli Cervi un autocarro che stava uscendo in retromarcia da un garage lo ha preso in pieno. Giannello è stato sorpreso alle spalle ed è stato gettato a terra. Il conducente, 56 anni, non si è accorto di nulla ed ha proseguito la manovra, passando sopra il corpo del pedone. I soccorsi sono stati rapidi, ma le condizioni di Giannello sono apparse subito disperate: è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Il conducente, sotto choc, è stato accompagnato all'ospedale di Garbagnate Milanese. È indagato per omicidio stradale colposo.

