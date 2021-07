È stato il primo e unico azzurro (al momento) a conquistare una medaglia d'oro nel taekwondo. Carlo Molfetta, campione olimpico nella categoria +80 kg ai Giochi di Londra 2012, oggi è il Team Manager della Nazionale Italiana che a Tokyo, con Vito Dell'Aquila (-58 kg) e Simone Alessio (-80 kg), cercherà di riportare il Tricolore sul gradino più alto del podio.

Come la avete preparate queste Olimpiadi?

«Le nostre gare ci saranno già sabato e lunedì, perciò, atleti e staff, per iniziare a smaltire il fuso orario, sono partiti presto. Siamo pronti».

Sotto il profilo logistico, invece, come saranno i Giochi di Tokyo?

«C'è l'obbligo di effettuare tamponi molecolari a 96 e 72 ore prima della partenza. In Giappone, poi, bisogna seguire la stessa profilassi e attendere, in isolamento, la risposta dell'antigenico. Sicuramente sarà un'Olimpiade atipica, ma riuscire a farla è davvero un grande traguardo».

I nostri azzurri, Vito Dell'Aquila e Simone Alessio, come stanno vivendo questa situazione così delicata?

«Nonostante la giovane età hanno reagito molto bene: sono concentrati e hanno tenuto l'attenzione alta. Sono pronti».

Qual è l'obiettivo?

«Portare a casa due medaglie sarebbe un gran bel risultato, ma non sarà così semplice perché gli avversari sono piuttosto agguerriti. Sarà un confronto durissimo, tra i primi 16 al mondo, tuttavia i nostri hanno molte possibilità di salire sul podio. Se poi saranno in giornata di grazia, ne sono certo, potranno ambire all'oro».

Quali sono i rivali da guardare con maggiore attenzione?

«Stiamo parlando degli atleti più forti al mondo e almeno la metà possono ambire a diventare campioni olimpici».

Per gli azzurri meglio la bolla anti-covid o il calore del pubblico? «Ognuno ha il suo carattere e, in base al contesto ambientale, è in grado di gestire la situazione. L'importante è dare il massimo».

L'oro olimpico realizzato, gli altri sogni di Molfetta?

«Come team manager, ovvio, sogno il massimo. In futuro mi piacerebbe diventare un dirigente di spicco del Coni. Presidente? Mai dire mai».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA