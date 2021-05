È stato condannato a 18 anni di carcere Cristian Losso, ex bancario di 43 anni che il 20 luglio uccise nell'appartamento di via Plana con 147 coltellate Alves Rabacchi, transessuale ed escort brasiliana. Lo ha deciso la Corte d'Assise presieduta da Ilio Mannucci Pacini. Il pm Antonio Cristillo, titolare dell'indagine, aveva chiesto l'ergastolo. I giudici hanno riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della crudeltà.

Stando all'indagine del pm, il killer si sarebbe accanito sulla vittima inerme, infliggendole 147 lesioni con un coltello di 16 centimetri. Dopo l'omicidio, ricostruisce il pm, l'uomo avrebbe anche aperto il gas. «L'aria era satura al 60%, l'obiettivo era far saltare in aria la scena del delitto», ha aggiunto Cristillo che ha chiesto e ottenuto una condanna anche per crollo di costruzione. La tesi dell'imputato, che ha parzialmente ammesso l'omicidio, è che Rabacchi lo avrebbe ricattato chiedendogli soldi per non divulgare video e foto, versione che non ha convinto il pm. Durante la lettura del dispositivo, l'imputato è rimasto impassibile. Le motivazioni entro 60 giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA