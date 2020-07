È stato assolto dall'accusa di concorso in omicidio volontario Milos Stizanin, il 26enne di origine serbe che si trovava nell'auto guidata da Remi Nikolic, allora minorenne, condannato 9 anni e 8 mesi (e che ha finito di scontare la pena) perché guidava l'auto che otto anni fa travolse e uccise l'agente di polizia locale Niccolò Savarino. La Corte d'Assise ha assolto Stizanin per non aver commesso il fatto e ha disposto la liberazione dell'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari.

Per il 26enne il pm aveva chiesto la condanna a 14 anni e mezzo di carcere. «Qua siamo dentro un circo pieno di pagliacci - si è sfogato il fratello dell'agente - ora noi ci tiriamo indietro, per noi è finita, la colpa di mio fratello è di aver fatto il poliziotto e non il delinquente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 05:01

