E Spalletti si gioca una fetta di panchina

MILANO - Spalletti, vietato sbagliare, in avanti straordinari per Lautaro. Nel tardo pomeriggio di domani (alle 18,55), l'Inter sarà di scena a Francoforte contro l'Eintracht di Adolf Hütter, nell'andata degli ottavi di Europa League. Ma il clima è da sfida dentro o fuori per la Banda Spalletti, alle prese con il caso-Icardi, la scoppola di Cagliari e un appuntamento da non fallire coi tedeschi, pena un'altra competizione (dopo la Coppa Italia) da accantonare anzitempo. Per avere chances nel ritorno di giovedì prossimo a San Siro, servirà l'Inter migliore, per spirito e uomini a disposizione.

Turnover, quindi, ridotto all'osso, con i soli Cedric e Miranda in odore di una maglia al posto di De Vrij e D'Ambrosio. E conferme per Skriniar e Asamoah in difesa, Vecino e Brozovic in mediana e per il trio Politano-Nainggolan-Perisic a supporto di Lautaro Martinez.

Per El Toro sarà la sesta gara consecutiva da titolare tra campionato e coppe (3 e 3). In panchina dovrebbe, invece, accomodarsi Keita Baldé, con i compagni anche ieri e in predicato di un ritorno tra i convocati per l'impegno con i tedeschi.(A.Agn.)

