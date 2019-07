È sbarcata all'aeroporto di Linate come una passeggera qualunque. Senza dare nell'occhio ha raggiunto il nastro dei bagagli del volo proveniente dalla Colombia e ha atteso le sue valigie. Pensava di essere salva, le mancava poco per uscire dall'area. E invece i finanzieri del Gruppo di Linate, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'hanno sorpresa con 4 chili di cocaina pura.

Il corriere è una ragazza venezuelana di 22 anni che aveva preso un aereo da Bogotà con scalo a Francoforte. È stato proprio l'itinerario a insospettire gli investigatori, particolarmente attenti ai passeggeri provenienti dal Sudamerica. L'analisi preventiva, così si chiama tecnicamente, consente di individuare i profili dei viaggiatori sospetti e in molti casi, come quello di ieri mattina, si rivela vincente.

La giovane, incensurata e per la prima volta in Italia, aveva uno zaino da trekking che nella sezione centrale nascondeva sei involucri lunghi e piatti sottovuoto avvolti di plastica nera. Tutt'attorno, nel tentativo di confondere l'olfatto dei cani antidroga, erano stati cosparsi di polvere di caffè. La cocaina all'interno ha un valore che sul mercato all'ingrosso può aggirarsi tra i 39 e 42mila euro, una cifra che poi va moltiplicata almeno per tre grazie al taglio.

La 22enne ha raccontato di lavorare come commessa in un negozio in Argentina e di essere stata avvicinata lì dai suoi contatti per il trasporto. Ai finanzieri ha anche lasciato intendere che i trafficanti sopra di lei l'hanno costretta a fare il viaggio minacciando di fare del male alla sua famiglia. Circostanza che, in ogni caso, ha preferito non mettere a verbale.(S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA