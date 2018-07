Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È per molti un vero talento. Una musa per illustri colleghi del calibro di Stefano Bollani e Daniele Sepe.Flo, vero nome Floriana Cangiano, 38 anni, napoletana, arriva dal vivo stasera sul palco di Mare Culturale Urbano per presentare i brani del suo nuovo disco La mentirosa. Mentirosa in spagnolo vuol dire bugiarda. La mentira, la bugia, è la possibilità di inventare, travestirsi, giocare a essere altro e lontano da sé. Il precedente disco, intitolato Il mese del rosario è stato un exploit: premiato al Tenco nel 2016 come Miglior album e Miglior singolo. E prima di quel riconoscimento, lei, aveva ricevuto nel 2014 e nel 2015 il Premio Musicultura e il premio Andrea Parodi, ricevendo anche ottime recensioni per il suo debutto ufficiale, il primissimo album D'amore e di altre cose irreversibili.Insomma, Flo è versatile e sicuramente un talento che farà parlare ancora di più di quanto sinora sia stato fatto. Provare ascoltando la sua bella voce e le sue melodie che intrecciano vari generi, dal rock alla canzone napoletana. (M.Lev)riproduzione riservata ®