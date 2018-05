«E ora facciamo l'Inter»

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - L'Uomo Ragno ha fatto il suo, «ora tocca a noi dell'Inter». Dalle lacrime e lo sconforto per il ko di sabato sera a san Siro con il Sassuolo (1-2), quasi de profundis in ottica Champions, alla fiammella della speranza, riaccesa, nel pomeriggio di ieri, dal pareggio imposto dal Crotone alla Lazio di Inzaghi, a soli 3 punti in classifica e a portata di sorpasso (per gli scontri diretti; 0-0 nella gara d'andata a Milano) con una vittoria nel face to face di domenica all'Olimpico.In meno di 24 ore, l'Inter di Luciano Spalletti è tornata in corsa per un posto nell'Europa che conta ed il merito è di Walter Zenga, ex bandiera nerazzurra ed attore protagonista (con il suo Crotone) delle rinnovate chances di Champions League di Brozovic e compagni. Via Instagram, immediato, il commento del numero 77 croato: «Grazie Uomo Ragno, tu sei veramente EPICO - ha sottolineato, dopo il 2-2 dello Scida, giocando sul suo soprannome, Epic Brozo-! Adesso tocca a noi». Seguito dall'hashtag «vogliamolachampions», a 6 anni dall'ultima partecipazione dell'Inter (stagione 2011-12; eliminazione agli ottavi contro l'Olympique Marsiglia) alla Coppa dalle grande orecchie. Per centrare il traguardo, servirà però una vittoria obbligata nella sfida dentro o fuori di domenica sera con la Lazio.E, a conti fatti, un risultato a cui i nerazzurri sarebbero stati costretti anche in caso di 3 punti nell'anticipo di sabato con il Sassuolo, per una migliore differenza reti (in caso di arrivo a pari punti e di un 2° pareggio negli scontri diretti) dell'11 di Inzaghi. Il ko con i neroverdi ha evidenziato le solite lacune, in termini di personalità e di gioco espresso (troppo caotico e legato alle iniziate dei singoli), nei momenti decisivi. Insieme alle prime, crepe interne: su tutte la grana-Icardi, indeciso sul futuro in nerazzurro («Ne parlerò con la società: se l'Inter lo vorrà, resterò, altrimenti andrò via») senza visto per la Champions. Lo spareggio di domenica all'Olimpico potrebbe rimettere le cose a posto, dando nuova linfa al progetto.