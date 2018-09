E OGGI È SPAGNA-ITALIA

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Rieccola. La Juventus torna in Champions, stasera (alle 21, diretta Sky Sport Arena) la prima uscita in casa del Valencia, senza nascondere le sue smisurate ambizioni: «Abbiamo aspettative sempre più alte - ammette capitan Chiellini -. Dobbiamo fare un salto di qualità e vincere: l'obiettivo è sempre quello». Cristiano Ronaldo ritrova il suo habitat naturale, il giardino di casa dove ha segnato 121 gol in 155 presenze, con un corredo di 43 assist e una media di 2,12 punti a partita. «Con lui aumenta la nostra autostima», ammette Allegri.Il Valencia, terzultimo in Liga, mostra i muscoli e punta sulla bolgia del Mestalla: «Giocheremo per vincere - annuncia il tecnico Marcelino -, senza aver paura di Ronaldo, sapendo che affrontiamo una delle grandi candidate per la vittoria finale». Evita grandi proclami invece Allegri: «Non dobbiamo avere più pressioni ma più consapevolezza di prima. Siamo tra le quattro o cinque favorite, ma la Champions è strana. E tra il dire e il fare... Da questa partita dipende molto del passaggio del turno: vincere a Valencia non è mai semplice».Intanto Douglas Costa è stato squalificato per quattro giornate per l'ignobile sputo a Di Francesco, che smentisce l'ipotesi di un suo insulto razzista: «Illazioni, chiedo rispetto». Allegri sdrammatizza: «Se c'è una mosca, Douglas si scansa: ha sorpreso tutti, anche se stesso. Ha chiesto scusa, pagherà e la società non farà ricorso. Giocherà in Champions».Quello che non potrà fare De Sciglio, fuori uso 15-20 giorni per una lesione di tipo distrattivo ai flessori della coscia destra. Tra i titolari a Valencia si rivedranno Chiellini, Pjanic, Cuadrado e (forse) Bernardeschi.riproduzione riservata ®