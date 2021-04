E negli Stati Uniti già in 40mila sugli spalti per un match di baseball

Un primo, forte, segnale di ritorno alla normalità e al mondo pre-pandemia, arriva dal Texas. Lundì scorso infatti la partita della Major League di baseball fra la squadra di casa dei Texas Rangers e i Toronto Blue Jays si è giocata, per la prima volta nello sport Usa dopo più di un anno, in uno stadio, il Globe Life Field di Arlington, pieno ai limiti della capienza (40.518 spettatori). Tra loro, come invitati dei Rangers, gruppi di medici e infermieri in prima linea nella lotta alla pandemia. La franchigia texana ha usufruito del via libera del Governatore Greg Abbott, che nei giorni scorsi aveva dato il permesso affinché il match venisse disputato senza alcun limite di pubblico, a patto che, sugli spalti, gli spettatori indossassero la mascherina sul volto, eccetto che nei punti vendita di cibo all'interno dell'impianto.

Non tutti, come documentato dalle immagini del match, hanno rispettato la regola dell'obbligo della mascherina, ma la partita è andata avanti senza alcun problema, e alla fine Toronto ha vinto per 6-2. E' stata una bella iniezione di fiducia per lo sport americano che riparte.

(M.Lob.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA